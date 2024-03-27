Шараф Шигабетдин
Место рожденияд.Аксу Буинского р-на РТ
Дата рождения1875
Дата смерти31.10.1939
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ямашева (Шараф) Амина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарафи Риза
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибрагимова (Шараф) Бибинур
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
31.10.1939