Шараф Шигабетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шараф Шигабетдин

Место рождения

д.Аксу Буинского р-на РТ

Дата рождения

1875

Дата смерти

31.10.1939

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)

Мать: (Хоснетдинова) Гайнелнавал Нигматуллаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ямашева (Шараф) Амина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарафи Риза

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ибрагимова (Шараф) Бибинур

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
31.10.1939

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