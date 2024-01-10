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Puuri (Purry) Leena
Puuri (Purry) Leena
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.07.1867
Пол
Женский
Отец
Puuri Jaan
1841 г.р.
Мать
Puuri (Meister) Ann Mihkelsdotter
1842 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1867
Отец:
Puuri Jaan
Мать:
Puuri Ann Mihkelsdotter
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