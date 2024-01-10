Puuri (Purry) Leena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Puuri (Purry) Leena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1867

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1867

Отец: Puuri Jaan

Мать: Puuri Ann Mihkelsdotter

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