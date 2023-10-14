Письменская (Пятницына) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПисьменская (Пятницына) Елена Викторовна

Письменская (Пятницына) Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Письменский Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Письменский Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Письменский Александр Андреевич

Отец ребёнка: Письменский Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Письменский Андрей Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close