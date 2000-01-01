Герман (Кудрявцева) Людмила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герман (Кудрявцева) Людмила Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.06.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 20.02.1956

Сын: Герман Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герман Николай Тимофеевич

Смерть
12.06.1981
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