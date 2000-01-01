Герман (Кудрявцева) Людмила Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.06.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 20.02.1956
Сын: Герман Николай Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герман Николай Тимофеевич
Смерть
12.06.1981