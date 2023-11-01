Садретдинов Салимхан Садретдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1927
Дата смерти20.04.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1927
Рождение ребёнка
01.02.1960
Дочь: Садретдинова Дания Салимхановна
Мать ребёнка: Садретдинова Гатауллина Равия Аглулловна
Рождение ребёнка
01.03.1962
Дочь: Саитова Садретдинова Кадрия Салимхановна
Мать ребёнка: Садретдинова Гатауллина Равия Аглулловна
Рождение ребёнка
03.07.1965
Сын: Садретдинов Солтан Салимханович
Мать ребёнка: Садретдинова Гатауллина Равия Аглулловна
Рождение ребёнка
28.11.1967
Рождение ребёнка
13.10.1970
Сын: Садретдинов Сагит Салимханович
Мать ребёнка: Садретдинова Гатауллина Равия Аглулловна
Смерть
20.04.1990