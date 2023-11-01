Садретдинов Салимхан Садретдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садретдинов Салимхан Садретдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1927

Дата смерти

20.04.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1927

Отец: Рэхимкулов Садретдин Рэхимкулович

Мать: Рэхимкулова Мэгъсумэ Нэбиулловна

Рождение ребёнка
01.02.1960

Дочь: Садретдинова Дания Салимхановна

Мать ребёнка: Садретдинова Гатауллина Равия Аглулловна

Рождение ребёнка
01.03.1962

Дочь: Саитова Садретдинова Кадрия Салимхановна

Мать ребёнка: Садретдинова Гатауллина Равия Аглулловна

Рождение ребёнка
03.07.1965

Сын: Садретдинов Солтан Салимханович

Мать ребёнка: Садретдинова Гатауллина Равия Аглулловна

Рождение ребёнка
28.11.1967

Дочь: Нутфуллина Садретдинова Рузалия Салимхановна

Мать ребёнка: Садретдинова Гатауллина Равия Аглулловна

Рождение ребёнка
13.10.1970

Сын: Садретдинов Сагит Салимханович

Мать ребёнка: Садретдинова Гатауллина Равия Аглулловна

Смерть
20.04.1990
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