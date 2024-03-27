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Дасаев Шарафетдин

Место рождения

Пензенская обл. Каменский р-он, с.Кобылкино

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская обл. Каменский р-он, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дасаев Мирхафиз

Мать ребёнка: не указана

с.Кобылкино, Пензенская область, Каменский район
Военная служба
Неизвестно
Дасаев Шарафетдин Мухашевич Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1904 Наименование военкомата: Каменский РВК, Пензенская обл., Каменский р-н Дата и место призыва: __.__.1941... Показать все
Смерть
Неизвестно
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