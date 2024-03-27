Дасаев Шарафетдин
Место рожденияПензенская обл. Каменский р-он, с.Кобылкино
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дасаев Мирхафиз
с.Кобылкино, Пензенская область, Каменский район
Военная служба
Неизвестно
Дасаев Шарафетдин Мухашевич Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1904 Наименование военкомата: Каменский РВК, Пензенская обл., Каменский р-н Дата и место призыва: __.__.1941... Показать все
Смерть
Неизвестно