Евдокия (Устама) вторая жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабина Мария Петровна
Отец ребёнка: Шабин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабина Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Шабин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабин Федор Петрович
Отец ребёнка: Шабин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шабин Петр
Смерть
Неизвестно