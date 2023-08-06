Евдокия (Устама) вторая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Устама) вторая жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабина Мария Петровна

Отец ребёнка: Шабин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабина Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Шабин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабин Федор Петрович

Отец ребёнка: Шабин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабин Петр

Смерть
Неизвестно
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