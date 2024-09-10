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Фёдор Захаров

Место рождения

Ошлангер

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Захарий Симеонов

Мать: Евдокия Игнатьева

Ошлангер
Бракосочетание
08.01.1875

Жена: Варвара Михайлова

Жениху - 17,7 лет Невесте - 19 лет
Рождение ребёнка
01.05.1890

Дочь: Соловьёва Мавра Фёдоровна

Мать ребёнка: Варвара Михайлова

Яшметово, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
31.03.1895

Сын: Никита Феодоров

Мать ребёнка: Варвара Михайлова

Смерть
После 1910

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