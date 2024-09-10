Фёдор Захаров
Место рожденияОшлангер
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Захарий Симеонов
Мать: Евдокия Игнатьева
Ошлангер
Бракосочетание
08.01.1875
Жена: Варвара Михайлова
Жениху - 17,7 лет Невесте - 19 лет
Рождение ребёнка
01.05.1890
Дочь: Соловьёва Мавра Фёдоровна
Мать ребёнка: Варвара Михайлова
Яшметово, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
31.03.1895
Сын: Никита Феодоров
Мать ребёнка: Варвара Михайлова
Смерть
После 1910