Шайдуров Сидор Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Рождение ребёнка
1739
Сын: Шайдуров Григорий Сидорович
Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Исаевна?
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Шайдурова Анна Сидоровна
Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Исаевна?
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Шайдурова Аксинья Сидоровна
Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Исаевна?
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Шайдурова Акулина Сидоровна
Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Исаевна?
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1755