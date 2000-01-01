Шайдуров Сидор Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдуров Сидор Елисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Шайдуров Елисей Андреевич

Мать: Шайдурова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Шайдуров Григорий Сидорович

Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Исаевна?

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Шайдурова Анна Сидоровна

Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Исаевна?

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Шайдурова Аксинья Сидоровна

Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Исаевна?

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Шайдурова Акулина Сидоровна

Мать ребёнка: Шайдурова Авдотья Исаевна?

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1755
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