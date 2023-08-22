Миронов Автоном
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1911
Сын: Миронов Афанасий
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
17.01.1913
Сын: Миронов Василий Автономович
Мать ребёнка: Мария
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чусовская Татьяна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Ерофей
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
Неизвестно