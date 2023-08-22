Миронов Автоном — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Автоном

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1911

Сын: Миронов Афанасий

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
17.01.1913

Сын: Миронов Василий Автономович

Мать ребёнка: Мария

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чусовская Татьяна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Ерофей

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
Неизвестно
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