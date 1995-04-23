Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1995

Отец: ?

Мать: Наумова Елена Викторовна

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