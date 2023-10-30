Денисенко Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко Андрей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1969

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1969

Отец: Денисенко Анатолий

Мать: Денисенко Тамара

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