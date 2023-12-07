Подзорова (Ермолова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова (Ермолова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1921

Сын: Подзоров Алексей Семенович

Отец ребёнка: Семен Подзоров

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подзоров Николай Семенович

Отец ребёнка: Семен Подзоров

Смерть
Неизвестно
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