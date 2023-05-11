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Елисеев Денис Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1991

Пол

Мужской

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1991

Отец: Елисеев Юрий Иванович

Мать: Елисеева Райля Насимовна

Рождение ребёнка
26.03.2016

Сын: Елисеев Арсений Денисович

Мать ребёнка: Елисеева Анастасия Михайловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.2020

Дочь: Елисеева Ева Денисовна

Мать ребёнка: Елисеева Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
01.12.2022

Дочь: Елисеева Милана Денисовна

Мать ребёнка: Елисеева Анастасия Михайловна

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Анастасия Михайловна