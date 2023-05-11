Елисеев Денис Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1991
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1991
Отец: Елисеев Юрий Иванович
Мать: Елисеева Райля Насимовна
Рождение ребёнка
26.03.2016
Сын: Елисеев Арсений Денисович
Мать ребёнка: Елисеева Анастасия Михайловна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.2020
Дочь: Елисеева Ева Денисовна
Мать ребёнка: Елисеева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
01.12.2022
Дочь: Елисеева Милана Денисовна
Мать ребёнка: Елисеева Анастасия Михайловна
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно