Мухаметшафикова (Аглеева) Асия Аглиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметшафикова (Аглеева) Асия Аглиулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аглеев Аглиулла

Мать: Аглеева Тойбэ

Рождение ребёнка
09.07.1956

Дочь: Мухаметшафикова Ильсияр Шакуровна

Отец ребёнка: Мухаметшафиков Шакур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметшафиков Ильдар Шакурович

Отец ребёнка: Мухаметшафиков Шакур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаметшафикова Такзима Шакуровна

Отец ребёнка: Мухаметшафиков Шакур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаметшафикова Танзиля Шакуровна

Отец ребёнка: Мухаметшафиков Шакур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шафиков Харыс Шакурович

Отец ребёнка: Мухаметшафиков Шакур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шафикова Такмина Шакуровна

Отец ребёнка: Мухаметшафиков Шакур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметшафиков Шакур

Смерть
Неизвестно
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