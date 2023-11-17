Мухаметшафикова (Аглеева) Асия Аглиулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аглеев Аглиулла
Мать: Аглеева Тойбэ
Рождение ребёнка
09.07.1956
Дочь: Мухаметшафикова Ильсияр Шакуровна
Отец ребёнка: Мухаметшафиков Шакур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметшафиков Ильдар Шакурович
Отец ребёнка: Мухаметшафиков Шакур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухаметшафикова Такзима Шакуровна
Отец ребёнка: Мухаметшафиков Шакур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухаметшафикова Танзиля Шакуровна
Отец ребёнка: Мухаметшафиков Шакур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мухаметшафиков Шакур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шафикова Такмина Шакуровна
Отец ребёнка: Мухаметшафиков Шакур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухаметшафиков Шакур
Смерть
Неизвестно