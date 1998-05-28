Филимонова (Кондратьева) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.05.1908
Дата смерти28.05.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1908
Отец: Кондратьев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Иван Фёдорович
Рогожа, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
28.05.1998
Сясьстрой, Волховский муниципальный район, Ленинградская область