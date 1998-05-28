Филимонова (Кондратьева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Кондратьева) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Селиваново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

11.05.1908

Дата смерти

28.05.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1908

Отец: Кондратьев Иван

Мать: не указана

Селиваново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Иван Фёдорович

Рогожа, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
28.05.1998
Сясьстрой, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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