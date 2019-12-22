Кашлаева (Михно) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашлаева (Михно) Наталья Ивановна

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Место рождения

Петропавловка, Ивановский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

22.03.1929

Дата смерти

22.12.2019

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1929

Отец: Михно Иван Алексеевич

Мать: не указана

Петропавловка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
30.08.1951

Дочь: Пустовая Галина Борисовна

Отец ребёнка: Кашлаев Борис Ильич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашлаев Владимир Борисович

Отец ребёнка: Кашлаев Борис Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашлаев Борис Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Улькина Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Кашлаев Борис Ильич

Смерть
22.12.2019
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