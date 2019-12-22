Кашлаева (Михно) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.03.1929
Дата смерти22.12.2019
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1929
Отец: Михно Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1951
Дочь: Пустовая Галина Борисовна
Отец ребёнка: Кашлаев Борис Ильич
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашлаев Владимир Борисович
Отец ребёнка: Кашлаев Борис Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кашлаев Борис Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Улькина Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Кашлаев Борис Ильич
Смерть
22.12.2019