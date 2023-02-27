Гурулева (Резникова) Юлия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1990
Отец: Резников Алексей Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.2016
Дочь: Гурулева Вероника Владимировна
Отец ребёнка: Гурулев Владимир Павлович
Рождение ребёнка
05.03.2019
Дочь: Гурулева Ульяна Владимировна
Отец ребёнка: Гурулев Владимир Павлович
Бракосочетание
Неизвестно