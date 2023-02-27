Гурулева (Резникова) Юлия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурулева (Резникова) Юлия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1990

Отец: Резников Алексей Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.2016

Дочь: Гурулева Вероника Владимировна

Отец ребёнка: Гурулев Владимир Павлович

Рождение ребёнка
05.03.2019

Дочь: Гурулева Ульяна Владимировна

Отец ребёнка: Гурулев Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурулев Владимир Павлович

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