Софон Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софон Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

08.10.1744

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Гавриил Софонович

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Влас Софонович

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Прокопий Софонович

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Герасим Софонович

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Емельяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Похороны
08.10.1744
Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Смерть
08.10.1744
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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