Софон Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смерти08.10.1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Гавриил Софонович
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1713
Сын: Влас Софонович
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1718
Сын: Прокопий Софонович
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1722
Сын: Герасим Софонович
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Емельяновна
Работа или профессия
Неизвестно
Дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Похороны
08.10.1744
Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Смерть
08.10.1744