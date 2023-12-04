Разумова Инга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1969
Рождение ребёнка
07.08.1992
Дочь: Овчиникова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Разумов Александр Викторович
Рождение ребёнка
27.02.1994
Дочь: Попова Ярослава Александровна
Отец ребёнка: Разумов Александр Викторович
Рождение ребёнка
21.11.2005
Сын: Разумов Глеб Александрович
Отец ребёнка: Разумов Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно