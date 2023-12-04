Разумова Инга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумова Инга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1969

Отец: Муравьёв Александр Сергеевич

Мать: Муравьёва Балик Кусмановна

Рождение ребёнка
07.08.1992

Дочь: Овчиникова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Разумов Александр Викторович

Рождение ребёнка
27.02.1994

Дочь: Попова Ярослава Александровна

Отец ребёнка: Разумов Александр Викторович

Рождение ребёнка
21.11.2005

Сын: Разумов Глеб Александрович

Отец ребёнка: Разумов Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумов Александр Викторович

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