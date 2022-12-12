Орлова Акулина Потаповна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1826
Крещение
1826
Гражданство
С 1826
Россия
Бракосочетание
Между 1843 и 1847
Работа или профессия
После 1843
Мещанская жена
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Корявко Наталья Александровна
Отец ребёнка: Орлов Александр Семенович
Похороны
После 1862
Смерть
После 1862