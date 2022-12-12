Орлова Акулина Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова Акулина Потаповна

Орлова Акулина Потаповна

avatar

Место рождения

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1826
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
1826
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Гражданство
С 1826
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Россия
Бракосочетание
Между 1843 и 1847

Муж: Орлов Александр Семенович

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
После 1843
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Мещанская жена
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Корявко Наталья Александровна

Отец ребёнка: Орлов Александр Семенович

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
После 1862
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
После 1862
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close