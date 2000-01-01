Руотси Петр Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1874
Дата смерти04.07.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1874
Отец: Руотси Абрам Петрович
Рождение ребёнка
28.11.1902
Дочь: Пейппо Ева Петровна
Мать ребёнка: Руотси Софья Адамовна
Рождение ребёнка
07.12.1904
Мать ребёнка: Руотси Софья Адамовна
Рождение ребёнка
13.07.1908
Дочь: Тикка Ольга Петровна
Мать ребёнка: Руотси Софья Адамовна
Рождение ребёнка
06.01.1912
Сын: Руотси Эйно-Иван Петрович
Мать ребёнка: Руотси Софья Адамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Руотси Софья Адамовна
Смерть
04.07.1918