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Руотси Петр Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1874

Дата смерти

04.07.1918

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1874

Отец: Руотси Абрам Петрович

Мать: Руотси Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
28.11.1902

Дочь: Пейппо Ева Петровна

Мать ребёнка: Руотси Софья Адамовна

Рождение ребёнка
07.12.1904

Сын: Руотси Абрам Петрович

Мать ребёнка: Руотси Софья Адамовна

Рождение ребёнка
13.07.1908

Дочь: Тикка Ольга Петровна

Мать ребёнка: Руотси Софья Адамовна

Рождение ребёнка
06.01.1912

Сын: Руотси Эйно-Иван Петрович

Мать ребёнка: Руотси Софья Адамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руотси Софья Адамовна

Смерть
04.07.1918
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