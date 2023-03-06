Козина (Макрушина) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.11.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1939
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1965
Сын: Козин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Козин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
14.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козин Владимир Михайлович