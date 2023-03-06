Козина (Макрушина) Людмила Николаевна 24.11.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козина (Макрушина) Людмила Николаевна

Место рождения

Покап, Нижнетуринский, Свердловская область

Дата рождения

24.11.1939

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1939

Отец: Макрушин Николай Александрович

Мать: (Подыминогина) Анна Петровна

Покап, Нижнетуринский, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1965

Сын: Козин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Козин Владимир Михайлович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козин Владимир Михайлович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область

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