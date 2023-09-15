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Казаков Иван Павлович
Казаков Иван Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1927
Дата смерти
После 1985
Пол
Мужской
Отец
Казаков Павел Сафронович
1895 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ПК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Отец:
Казаков Павел Сафронович
Мать:
?
Смерть
После 1985
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