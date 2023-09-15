Казаков Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Казаков Павел Сафронович

Мать: ?

Смерть
После 1985
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