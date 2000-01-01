Сонин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСонин Александр Васильевич

Сонин Александр Васильевич

avatar

Место рождения

р.п. Шилово, Рязанской области

Дата рождения

01.01.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950

Отец: Сонин Василий Алексеевич

Мать: Сонина Пелагея Петровна

р.п. Шилово, Рязанской области
Образование
1967
Серпухов
Высшее военное
Рождение ребёнка
18.03.1976

Сын: Сонин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Сонина Валентина Ивановна

п.г.т. Оловянная-4, Читинской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сонина Валентина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close