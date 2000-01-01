Сонин Александр Васильевич
Место рожденияр.п. Шилово, Рязанской области
Дата рождения01.01.1950
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950
Отец: Сонин Василий Алексеевич
Мать: Сонина Пелагея Петровна
р.п. Шилово, Рязанской области
Образование
1967
Серпухов
Высшее военное
Рождение ребёнка
18.03.1976
Сын: Сонин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Сонина Валентина Ивановна
п.г.т. Оловянная-4, Читинской области
Бракосочетание
Неизвестно