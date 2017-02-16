Рузин Авраам
Место рождения
Дата рождения06.06.1924
Дата смерти16.02.2017
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1924
Отец: Рузин Зельман Гершевич
Бракосочетание
06.02.1950
Жена: Kleiman Ента
Рождение ребёнка
10.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Kleiman Ента
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Kleiman Ента
Смерть
16.02.2017
Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Похороны
Неизвестно
yarkon tel aviv israel
ул. Яркон, Тель-Авив, Израиль