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Рузин Авраам

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

06.06.1924

Дата смерти

16.02.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1924

Отец: Рузин Зельман Гершевич

Мать: Рузина Елизавета Абрамовна

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
06.02.1950

Жена: Kleiman Ента

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
10.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kleiman Ента

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Kleiman Ента

Одесса, Одеська область
Смерть
16.02.2017
Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Похороны
Неизвестно
yarkon tel aviv israel
ул. Яркон, Тель-Авив, Израиль
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