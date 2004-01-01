Викторов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викторов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Викторов Афонасий

Мать: Мария

Смерть
2004
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