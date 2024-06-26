Первунинская Параскева Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Первунинская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Первунинский Иван Денисьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Сын: Первунинский Николай Иванович
Отец ребёнка: Первунинский Иван Денисьевич
Рождение ребёнка
26.10.1863
Сын: Первунинский Андрей Иванович
Отец ребёнка: Первунинский Иван Денисьевич
Смерть
Неизвестно