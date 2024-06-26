Первунинская Параскева Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первунинская Параскева Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первунинская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Первунинский Иван Денисьевич

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первунинский Иван Денисьевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Первунинский Николай Иванович

Отец ребёнка: Первунинский Иван Денисьевич

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.10.1863

Сын: Первунинский Андрей Иванович

Отец ребёнка: Первунинский Иван Денисьевич

Рубцово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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