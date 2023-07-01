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Костина Лидия Петровна
Костина Лидия Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Костин Петр Васильевич
1896 г.р.
Мать
Костина Елизавета Сергеевна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МН
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События
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Костин Петр Васильевич
Мать:
Костина Елизавета Сергеевна
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