Костина Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостина Лидия Петровна

Костина Лидия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костин Петр Васильевич

Мать: Костина Елизавета Сергеевна