Ситдик Садек
Место рожденияс. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1914
Сын: Садеков Ахат
Мать ребёнка: Нарифя
с.Ново-Мочалей Петряксинского р-на
Рождение ребёнка
1916
Сын: Сатдеков Ахмат
Мать ребёнка: Нарифя
с.Ново-Мочалей Петряксинского р-на
Рождение ребёнка
1922
Сын: Садеков Хайдар
Мать ребёнка: Нарифя
с.Ново-Мочалей Петряксинского р-на
Рождение ребёнка
07.09.1924
Дочь: Насретдинова Рахиля
Мать ребёнка: Нарифя
Рождение ребёнка
12.10.1927
Дочь: Невретдинова Ражия
Мать ребёнка: Нарифя
Новомочалей СССР
Смерть
Неизвестно
новый мочалей