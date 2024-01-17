Негречин Леонид Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негречин Леонид Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Негречин Александр Леонидович

Мать ребёнка: Негричина (Совчёнкова) Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Негречин Сегрей Леонидович

Мать ребёнка: Негричина (Совчёнкова) Тамара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Негричина (Совчёнкова) Тамара Ивановна

Смерть
Неизвестно

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