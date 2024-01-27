Тефова (Тукова) Таисия Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тефова (Тукова) Таисия Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1933

Дочь: Агузова Вера Мама Васильевна

Отец ребёнка: Тефов Василий Отец Васильевич

Ставропольский край, Курский район, х. Губжоков
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Соколов
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