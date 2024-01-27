Тефова (Тукова) Таисия Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.1933
Дочь: Агузова Вера Мама Васильевна
Отец ребёнка: Тефов Василий Отец Васильевич
Ставропольский край, Курский район, х. Губжоков
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Соколов