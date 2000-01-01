Гаврилович Селивон Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Гаврилович Григорий Селивонов
Мать ребёнка: Гаврилович Акулина Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно