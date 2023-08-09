Ильёсов АЗАМЖОН ФАЁЗОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1985
Сын: Ильёсов МУРОД АЗАМЖОНОВИЧ
Мать ребёнка: Ильёсова ГУЛЬНОРА ДЖУМАЕВНА
Рождение ребёнка
22.03.1991
Дочь: Ильёсова ФИРУЗА АЗАМЖОНОВНА
Мать ребёнка: Ильёсова ГУЛЬНОРА ДЖУМАЕВНА
Рождение ребёнка
24.05.1999
Дочь: Ульмасова НОДИРА АЗАМЖОНОВНА
Мать ребёнка: Ильёсова ГУЛЬНОРА ДЖУМАЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно