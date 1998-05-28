Вихневич (Кондратова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихневич (Кондратова) Александра Михайловна

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Место рождения

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

18.05.1921

Дата смерти

28.05.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1921

Отец: Кондратов Михаил Андреев?

Мать: ?

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вихневич Иван Иванoвич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вихневич Иван Иванoвич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вихневич Иван Иванoвич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вихневич Иван Иванoвич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токарева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Вихневич Иван Иванoвич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вихневич Иван Иванoвич

Смерть
28.05.1998
Курган, город Курган, Курганская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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