Вихневич (Кондратова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения18.05.1921
Дата смерти28.05.1998
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1921
Отец: Кондратов Михаил Андреев?
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токарева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Вихневич Иван Иванoвич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
28.05.1998
Курган, город Курган, Курганская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость