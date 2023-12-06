Мильбергер Вальдемар (Владимир) Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильбергер Вальдемар (Владимир) Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1979

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1979

Отец: Мильбергер Валентин Александрович

Мать: не указана

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