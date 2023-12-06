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Мильбергер Вальдемар (Владимир) Валентинович
Мильбергер Вальдемар (Владимир) Валентинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.10.1979
Пол
Мужской
Отец
Мильбергер Валентин Александрович
1955 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
17.10.1979
Отец:
Мильбергер Валентин Александрович
Мать: не указана
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