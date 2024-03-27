Тукацир Соломон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тукацир Соломон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1870 г.р.
Около 1890 г.р.
Около 1890 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Khurgin Lev

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: (Khurgin) Anuta (Anya)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Хургина (Тукацир) Сарра

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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