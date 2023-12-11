Лопатин Ефим Арсеньевич
Место рожденияСибирь
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Сибирь
Рождение ребёнка
17.04.1849 ст.
Дочь: Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Лопатина Аграфена Харитоновна
Рождение ребёнка
13.06.1852 ст.
Дочь: Акилина Ефимовна
Мать ребёнка: Лопатина Аграфена Харитоновна
Рождение ребёнка
21.07.1856 ст.
Мать ребёнка: Лопатина Аграфена Харитоновна
Рождение ребёнка
01.11.1857 ст.
Мать ребёнка: Лопатина Аграфена Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно