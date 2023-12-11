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Лопатин Ефим Арсеньевич

Место рождения

Сибирь

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Лопатин Арсений Иванович

Мать: Лопатина Матрена Тимофеевна

Сибирь
Рождение ребёнка
17.04.1849 ст.

Дочь: Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Лопатина Аграфена Харитоновна

Ямская, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.06.1852 ст.

Дочь: Акилина Ефимовна

Мать ребёнка: Лопатина Аграфена Харитоновна

Ямская, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.07.1856 ст.

Сын: Лопатин Евдоким Ефимович

Мать ребёнка: Лопатина Аграфена Харитоновна

Ямская, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.11.1857 ст.

Сын: Лопатин Родион Ефимович

Мать ребёнка: Лопатина Аграфена Харитоновна

Ямская, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатина Аграфена Харитоновна

Смерть
Неизвестно
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