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Макухин Федот Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Макухин Михаил Федоров

Мать: Макухина Милодора Никитина

Рождение ребёнка
08.11.1909

Дочь: Матрена Федотова

Мать ребёнка: Макухина Фотина Антонова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макухина Фотина Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Смерть
После 1914
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