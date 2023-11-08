Макухин Федот Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Макухин Михаил Федоров
Рождение ребёнка
08.11.1909
Дочь: Матрена Федотова
Мать ребёнка: Макухина Фотина Антонова
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макухина Фотина Антонова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Смерть
После 1914