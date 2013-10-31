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Ондар Андрей Темирович
Ондар Андрей Темирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.10.2013
Пол
Мужской
Отец
Ондар Темир Евгеньевич
1980 г.р.
Мать
Ондар Анна Юрьевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.2013
Отец:
Ондар Темир Евгеньевич
Мать:
Ондар Анна Юрьевна
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