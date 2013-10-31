Ондар Андрей Темирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОндар Андрей Темирович

Ондар Андрей Темирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.2013

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.2013

Отец: Ондар Темир Евгеньевич

Мать: Ондар Анна Юрьевна