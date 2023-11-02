Агрипина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1912

Муж: Разгуляев Ксенофонт

Рождение ребёнка
Около ?.05.1914

Дочь: Елезавета

Отец ребёнка: Разгуляев Ксенофонт

Караколь, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
19.07.1915

Сын: Разгуляев Илья

Отец ребёнка: Разгуляев Ксенофонт

Караколь, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
06.04.1917

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Разгуляев Ксенофонт

Караколь, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
17.05.1919

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Разгуляев Ксенофонт

Караколь, Асиновский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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