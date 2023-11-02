Агрипина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1912
Муж: Разгуляев Ксенофонт
Рождение ребёнка
Около ?.05.1914
Дочь: Елезавета
Отец ребёнка: Разгуляев Ксенофонт
Рождение ребёнка
19.07.1915
Сын: Разгуляев Илья
Отец ребёнка: Разгуляев Ксенофонт
Рождение ребёнка
06.04.1917
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Разгуляев Ксенофонт
Рождение ребёнка
17.05.1919
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Разгуляев Ксенофонт
Смерть
Неизвестно