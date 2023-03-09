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Буркова Татьяна Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1951

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1951

Отец: Бурков Анисим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1973

Сын: Сидоров Александр Владимирович

Отец ребёнка: Сидоров Владимир

Рождение ребёнка
05.04.1986

Дочь: Хирьянова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Хирьянов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хирьянов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Владимир

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