Буркова Татьяна Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1951
Отец: Бурков Анисим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1973
Сын: Сидоров Александр Владимирович
Отец ребёнка: Сидоров Владимир
Рождение ребёнка
05.04.1986
Дочь: Хирьянова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Хирьянов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хирьянов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоров Владимир