Загороднова Домна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загороднова Домна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Отец

1768 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Загородной Алексей Андреевич

Мать: не указана

Смерть
1850
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