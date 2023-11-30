Шорохов (Шерохов) Стефан Васильевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Шорохов Василий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Шорохова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Шорохов Платон Стефанович
Мать ребёнка: Шорохова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шорохов Прокопий Стефанович
Мать ребёнка: Шорохова Евдокия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно