Шорохов (Шерохов) Стефан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохов (Шерохов) Стефан Васильевич

Место рождения

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Шорохов Василий Петрович

Мать: не указана

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Шорохов Никон Стефанович

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия Ефимовна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шорохов Платон Стефанович

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия Ефимовна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шорохов Прокопий Стефанович

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия Ефимовна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохова Евдокия Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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