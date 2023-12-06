Канашонак Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Канашонак Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Зельская Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
10.11.1938
Сын: Канашонак Леонид Иванович
Мать ребёнка: Зельская Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Урбанович Софья Ивановна
Мать ребёнка: Зельская Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королевич Мария Ивановна
Мать ребёнка: Зельская Татьяна Игнатьевна
Смерть
Неизвестно