Канашонак Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канашонак Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Канашонак Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Зельская Татьяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
10.11.1938

Сын: Канашонак Леонид Иванович

Мать ребёнка: Зельская Татьяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Урбанович Софья Ивановна

Мать ребёнка: Зельская Татьяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королевич Мария Ивановна

Мать ребёнка: Зельская Татьяна Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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