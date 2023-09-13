Шунин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шунин Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шунин Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1837 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Шунина Ирина Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шунина Ирина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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