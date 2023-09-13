Шунин Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шунин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1837 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Шунина Ирина Васильевна
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шунина Ирина Васильевна
Смерть
Неизвестно