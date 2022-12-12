Колесник (Карпенко) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесник (Карпенко) Антонина Федоровна

Колесник (Карпенко) Антонина Федоровна

avatar

Место рождения

Леваши, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

08.12.1957

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1957

Отец: Карпенко Федор

Мать: Карпенко Анна Кирилловна

Леваши, Речицкий район, Гомельская область
Бракосочетание
1981

Муж: Колесник Владимир Васильевич

Луначарск, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
17.09.1982

Дочь: Колесник Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Колесник Владимир Васильевич

Луначарск, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
22.01.1985

Дочь: Лященко Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Колесник Владимир Васильевич

Луначарск, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
17.12.1987

Дочь: Котова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Колесник Владимир Васильевич

Леваши, Речицкий район, Гомельская область
Развод
?.10.1988

Муж: Колесник Владимир Васильевич

Заспа, Речицкий район, Гомельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close