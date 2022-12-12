Колесник (Карпенко) Антонина Федоровна
Место рождения
Дата рождения08.12.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1957
Отец: Карпенко Федор
Мать: Карпенко Анна Кирилловна
Бракосочетание
1981
Рождение ребёнка
17.09.1982
Дочь: Колесник Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Колесник Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
22.01.1985
Дочь: Лященко Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Колесник Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
17.12.1987
Дочь: Котова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Колесник Владимир Васильевич
Развод
?.10.1988
Заспа, Речицкий район, Гомельская область