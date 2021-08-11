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Мальнева Екатерина Витальевна
Мальнева Екатерина Витальевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.08.2021
Пол
Женский
Отец
Мальнев Виталий Васильевич
1988 г.р.
Мать
Максимова Ксения Валерьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.2021
Отец:
Мальнев Виталий Васильевич
Мать:
Максимова Ксения Валерьевна
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