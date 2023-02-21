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Калмыков Исай Феодорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1880 ст.

Сын: Калмыков Антон Исаевич

Мать ребёнка: Калмыкова Елизавета Ивановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.06.1883 ст.

Дочь: Агрипина Исаевна

Мать ребёнка: Калмыкова Елизавета Ивановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
восприемник Феофан Яковлевич
Рождение ребёнка
16.10.1884 ст.

Дочь: Анастасия Исаевна

Мать ребёнка: Калмыкова Елизавета Ивановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Елизавета Ивановна

Смерть
Неизвестно
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