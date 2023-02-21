Калмыков Исай Феодорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1880 ст.
Мать ребёнка: Калмыкова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
23.06.1883 ст.
Дочь: Агрипина Исаевна
Мать ребёнка: Калмыкова Елизавета Ивановна
восприемник Феофан Яковлевич
Рождение ребёнка
16.10.1884 ст.
Дочь: Анастасия Исаевна
Мать ребёнка: Калмыкова Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно