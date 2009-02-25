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Астафьева Ксения Павловна
Астафьева Ксения Павловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.02.2009
Пол
Женский
Отец
Филатов Павел Дмитриевич
1987 г.р.
Мать
Астафьева Алина
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.2009
Отец:
Филатов Павел Дмитриевич
Мать:
Астафьева Алина
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