Астафьева Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Ксения Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.2009

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.2009

Отец: Филатов Павел Дмитриевич

Мать: Астафьева Алина

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